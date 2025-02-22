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Регион 29

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Учёные САФУ нашли способ извлекать ценные антиоксиданты из древесины

Исследователи университета изучают полифенолы — лигнаны и неолигнаны, обладающие мощными антиоксидантными свойствамиИсследователи университета изучают полифенолы — лигнаны и неолигнаны, обладающие мощными антиоксидантными свойствамиЭти вещества вырабатываются в древесине в ответ на стресс и могут стать основой для создания новых лекарственных препаратов.

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