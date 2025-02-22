Учёные САФУ нашли способ извлекать ценные антиоксиданты из древесины

Исследователи университета изучают полифенолы — лигнаны и неолигнаны, обладающие мощными антиоксидантными свойствамиИсследователи университета изучают полифенолы — лигнаны и неолигнаны, обладающие мощными антиоксидантными свойствамиЭти вещества вырабатываются в древесине в ответ на стресс и могут стать основой для создания новых лекарственных препаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)