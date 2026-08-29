Жена Омарова переехала в другую клинику и снова принимает пациентов

"112" Скандально известная косметолог Валерия Омарова продолжает тайком принимать пациенток. После того как РЕН ТВ разоблачил сомнительные методы ее работы, ушлая бьюти-аферистка просто переехала в другую клинику и снова взялась за шприц и иглы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ В столовой Госдум...
- ЛЛ Симоньян провели ...
- ЛЛ Автомобили разорв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым