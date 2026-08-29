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РЕН ТВ

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Жена Омарова переехала в другую клинику и снова принимает пациентов

Жена Омарова переехала в другую клинику и снова принимает пациентов

"112" Скандально известная косметолог Валерия Омарова продолжает тайком принимать пациенток. После того как РЕН ТВ разоблачил сомнительные методы ее работы, ушлая бьюти-аферистка просто переехала в другую клинику и снова взялась за шприц и иглы.

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