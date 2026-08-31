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Царьград

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Россию будут пытаться "шатать" в дни выборов. Разведка сделала тревожное заявление

Россию будут пытаться "шатать" в дни выборов. Разведка сделала тревожное заявление

Европейцы вовсю готовятся в выборы в Госдуму. Разведка раскрыла, как Россию будут пытаться "шатать" в дни голосования: в ход пойдут провокации, диверсии, компроматСлужба внешней разведки России обнародовала данные о масштабной стратегии Европы, направленной на срыв сентябрьских выборов в России.

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