Россию будут пытаться "шатать" в дни выборов. Разведка сделала тревожное заявление

Европейцы вовсю готовятся в выборы в Госдуму. Разведка раскрыла, как Россию будут пытаться "шатать" в дни голосования: в ход пойдут провокации, диверсии, компроматСлужба внешней разведки России обнародовала данные о масштабной стратегии Европы, направленной на срыв сентябрьских выборов в России.
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