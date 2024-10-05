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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Актанышта яшь укытучы грант алган

Актанышта яшь укытучы грант алган

«Безнең яңа укытучы» грантында катнашып, сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернатның инглиз теле укытучысы Рузилә Мусина һәм Актаныш беренче урта гомуми белем бирү мәктәбенең информатика укытучысы Зиннур Исламов җиңү яулады.

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