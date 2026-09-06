Газ, дизель, а может электричество? Какая замена бензину актуальна в нынешних условиях?

В Норвегии и Дании тренд на электрификацию очень высок, к ним пытается подтянуться Финляндия. В Китае на электромобили и гибриды пришлось, по последним сведениям, около 63% продаж новых машин.
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