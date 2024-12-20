Современный рынок складских услуг динамичен и многообразен. Понимание того, какие помещения относятся к складским, является ключевым для предпринимателей и компаний, деятельность которых связана с хранением товаров, логистикой и управлением запасами https://samastroyka.
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