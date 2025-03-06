Приморцам придется «переобуться»: специалисты напомнили, когда менять зимнюю резину

Холода и заморозки уходят, а это значит, что приморцам вот-вот придется «переобуваться». Специалисты рассказали, в какой период следует позаботиться об этом и поменять зимнюю резину на летнюю, сообщает PRIMPRESS.
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