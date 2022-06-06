Глиняных поросят, бумажную рыбу и гипсовые города впервые показали в Уссурийске

Глиняных поросят, бумажную рыбу и гипсовые города впервые показали в Уссурийске

В уссурийском Центре народного творчества открылась выставка с разноплановыми экспонатами. Глиняные крынки для молока соседствуют с керамическими поросятами и часами, картинами из гипса и китайскими веерами.

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