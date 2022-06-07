"Разводят за одно сообщение": хитрая схема обмана с деньгами добралась до Приморья

"Разводят за одно сообщение": хитрая схема обмана с деньгами добралась до Приморья

В рамках социального спецпроекта МВД России "Предупрежден — значит, вооружен" сотрудники приморской полиции продолжают рассказывать гражданам о популярных мошеннических схемах и дают полезные советы, передает пресс–служба УМВД России по городу Владивостоку.

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