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Закон и Порядок

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Президент Литвы считает «бесполезным» механизм санкций против России

Президент Литвы считает «бесполезным» механизм санкций против России

Президент Литвы Науседа: санкции против России неэффективны из-за их обхода Евросоюз пока не нашел легального способа передать российские активы Украине, архитектура санкций не работает должным образом, следует усилить работу, призвал президент Литвы.

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