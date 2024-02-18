Президент Литвы считает «бесполезным» механизм санкций против России

Президент Литвы Науседа: санкции против России неэффективны из-за их обхода Евросоюз пока не нашел легального способа передать российские активы Украине, архитектура санкций не работает должным образом, следует усилить работу, призвал президент Литвы.
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