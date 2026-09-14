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Захарова: у иностранной молодежи растет интерес к русской культуре

Захарова: у иностранной молодежи растет интерес к русской культуре

t.me/МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 сентября заявила о заметном росте интереса к русской культуре среди молодежи в странах, где проходил международный культурно-образовательный проект "Танцевальная увертюра мира 2.

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