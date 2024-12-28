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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» проиграл «Торонто» (2:5) в 1-м матче после смены тренера. Команда потерпела 4 поражения подряд и идет на 15-м месте на Востоке

«Ред Уингс» уступили «Лифс» в регулярном чемпионате НХЛ в первой игре под руководством Тодда Маклеллана, заменившего уволенного Дерека Лалонда.

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