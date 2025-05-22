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Царьград

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Ким Чен Ын требует восстановить повреждённый эсминец КНДР к июню

Ким Чен Ын требует восстановить повреждённый эсминец КНДР к июню

Эсминец КНДР, повреждённый при спуске на воду, должен быть восстановлен к июньскому пленуму. Это поручение дал Ким Чен Ын после инцидента, случившегося 21 мая.

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