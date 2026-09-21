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Кардиолог из Орла назвала самый опасный день недели для инфаркта

Кардиолог из Орла назвала самый опасный день недели для инфаркта

Понедельник у медиков считается «инфарктным» днём.  Исследования, проведённые в разных странах, подтвердили, что наибольший всплеск инфаркта миокарда происходит в начале рабочей недели.

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