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Беллингем о голе в ворота «Наполи»: «Этот заслуга Алабы вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч»

Беллингем о голе в ворота «Наполи»: «Этот заслуга Алабы вкупе с тем, как хорошо команда контролирует мяч»

«Это очень хороший гол с точки зрения командной игры. Нам приходится быть собранными и терпеливыми, особенно на «Бернабеу», где приезжающие сюда команды садятся несколько глубже.

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