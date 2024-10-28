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Симон – 2-й в борьбе за трофей Яшина. Лунин – 3-й, Доннарумма – 4-й, Меньян – 5-й, Мамардашвили – 7-й

При лучшему вратарю мира от France Football достался голкиперу «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу.

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