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Пошла волна наката на цыган: Жители Самарской области снова требуют убрать табор, устав от беспредела

Пошла волна наката на цыган: Жители Самарской области снова требуют убрать табор, устав от беспредела

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Недавно всю страну облетела трагедия из челябинского Коркино: юный цыган убил таксистку.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Это не накат, а многолетний цыганский беспредел, который всех уже доста.л Цыганские общины в нашей стране это НАРКОАРХИПЕЛАГ. Цыгане неисправимы, только создав резервации для цыган можно избавить народ от этого гнойника.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
На днях заходил в магазин &quot;Ещё..&quot;... Тут послышался крик... Халя-баля на непонятном... И безостановочно орет мужик!! Что-то &quot;говорит&quot;...Люди в магазине стали оглядываться, растерялись... Оказалось: ЦЫГАНЕ ПРИШЛИ. И цыганка стояла на кассе оплатить воду и что-то еще по мелочи. А мужик   цыганский, грязный какой-то, растрепанный...   стоял у выхода и орал на нее во всю дурную глотку.... Охранник потом сказал после  того, как они ушли:  &quot;Эти цыгане уже достали до печенок! Приходят, воруют все подряд, орут!&quot;... Ну вот совершенно люди не воспитанные, вести себя не умеют и учиться не собираются. ЖУТЬ!! ЧУДОВИЩА!! Конечно...  кто это все должен терпеть?
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19 час.
Vladimir Lioubimcev
Пусть в Румынию убираются к чертям собачьим. Все цыгане оттуда...
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19 час.
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