Пошла волна наката на цыган: Жители Самарской области снова требуют убрать табор, устав от беспредела

Это не накат, а многолетний цыганский беспредел, который всех уже доста.л Цыганские общины в нашей стране это НАРКОАРХИПЕЛАГ. Цыгане неисправимы, только создав резервации для цыган можно избавить народ от этого гнойника.

Vladimir Lioubimcev

На днях заходил в магазин "Ещё.."... Тут послышался крик... Халя-баля на непонятном... И безостановочно орет мужик!! Что-то "говорит"...Люди в магазине стали оглядываться, растерялись... Оказалось: ЦЫГАНЕ ПРИШЛИ. И цыганка стояла на кассе оплатить воду и что-то еще по мелочи. А мужик цыганский, грязный какой-то, растрепанный... стоял у выхода и орал на нее во всю дурную глотку.... Охранник потом сказал после того, как они ушли: "Эти цыгане уже достали до печенок! Приходят, воруют все подряд, орут!"... Ну вот совершенно люди не воспитанные, вести себя не умеют и учиться не собираются. ЖУТЬ!! ЧУДОВИЩА!! Конечно... кто это все должен терпеть?