XiaomiTime: глобальная версия HyperOS 2 выйдет для Xiaomi в конце 2024 года

Портал XiaomiTime опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) график выпуска глобальной прошивки HyperOS 2 на базе Android 14 для смартфонов Xiaomi и перечислил все модели, которые будут обновлены до новой версии ОС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии