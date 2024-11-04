Украина станет частью логистической инфраструктуры Западной Европы за 15 млрд евро

Киев с подачи союзников пытается интегрироваться в логистическую инфраструктуру Западной Европы. Так, испанская госкомпания ADIF заключила соглашение с украинским АО «Укрзализниця» по проекту создания автоматической системы изменения ширины колеи для 1520 мм (советская)/1435 мм (европейская)/1668 мм (испанская).