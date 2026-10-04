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Царьград

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Строительство в Челябинской области упало на 12,7% за 8 месяцев

Строительство в Челябинской области упало на 12,7% за 8 месяцев

Строительные организации Челябинской области за январь–август 2026 года выполнили работы на 192,1 млрд рублей, что на 12,7% меньше, чем за тот же период 2025-го.

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