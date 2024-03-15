У АвтоВАЗа остались тысячи японских вариаторов для Lada Vesta

Директор продуктовых программ и проектов компании Олег Груненков заявил журналистам, что на заводе имеются бесступенчатые трансмиссии Jatco, которые в перспективе могут быть установлены на новые автомобили.
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