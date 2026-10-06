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Роналдиньо – Месси: «Какая радость – быть частью твоей истории с самого первого дня! Ты заставлял нас улыбаться и наслаждаться футболом. Твое имя вписано в историю Аргентины и всего мира»

Бывший футболист «Барселоны» Роналдиньо обратился к Лионелю Месси, завершающему карьеру в сборной Аргентины .

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