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Олимпийский чемпион по боксу Елеусинов вспомнил эмоции после победы: «Было облегчение, что оправдал все надежды – моего народа, семьи»

 Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов, сейчас выступающий в профессионалах вспомнил самые сложные бои: «Было много тяжелых боев.

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