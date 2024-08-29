Член Палаты представителей Нидерландов, лидер политической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде поднял вопрос о распространяемой в Евросоюзе (ЕС) информации и лжи о причинах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
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