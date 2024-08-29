Политика как она есть

Член Палаты представителей Нидерландов, лидер политической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде поднял вопрос о распространяемой в Евросоюзе (ЕС) информации и лжи о причинах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».