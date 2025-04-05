"Донни против всех" или "хитрые планы такие хитрые"

Супер обзор, спасибо! А то я последние дни только ржать мог с Неистового Дони Всемогущего 🤪🤣

света челюбеева

Да,уж. Трамп сильно преувеличивает влияние США на мировом рынке. Всякое действие имеет противодействие,а он почему то это не учитывает. Считает ,что они такие великие,что никто не решиться им в ответ поднять тарифы и пошлины. Сейчас уже американские джинсы не в моде😆