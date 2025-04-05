Картинко чисто для ехидстваКак известно, Трамп врубил тарифы почти всей планете. И уже пару дней в этих ваших инторнетах бушуют сектанты «Это всё хитрый план такой, сейчас Могучий Белый Хозяин всех как нагнёт, перемогнёт» и так далее.
"Донни против всех" или "хитрые планы такие хитрые"
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Игорь
Супер обзор, спасибо! А то я последние дни только ржать мог с Неистового Дони Всемогущего 🤪🤣
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12 час.
Игорь
🤝
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12 час.
света челюбеева
Да,уж. Трамп сильно преувеличивает влияние США на мировом рынке. Всякое действие имеет противодействие,а он почему то это не учитывает. Считает ,что они такие великие,что никто не решиться им в ответ поднять тарифы и пошлины. Сейчас уже американские джинсы не в моде😆
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11 час.
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