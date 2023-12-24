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Испания снимет вето, наложенное на участие ЕС в операции США в Красном море

Испания снимет вето, наложенное на участие ЕС в операции США в Красном море

Испания приняла решение, в соответствии с которым она снимет вето, наложенное ей некоторое время назад на участие стран, относящихся к Европейскому союзу (ЕС), в операции Соединенных Штатов Америки против хуситов в акватории Красного моря.

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