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219 школьников и студентов из 35 стран стали победителями и призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

219 школьников и студентов из 35 стран стали победителями и призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

В Красноярске завершилась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности. Состязание проходило с 27 сентября по 2 октября на базе Сибирского федерального университета.

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