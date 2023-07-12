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Лавров: Появление F-16 у Украины будет приравнено к ядерной угрозе со стороны Запада

Лавров: Появление F-16 у Украины будет приравнено к ядерной угрозе со стороны Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что факт появления истребителей F-16 у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, – сообщает в среду, 12 июля, издание «Лента.

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