Лавров: Появление F-16 у Украины будет приравнено к ядерной угрозе со стороны Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что факт появления истребителей F-16 у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, – сообщает в среду, 12 июля, издание «Лента.
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