Разбитые дороги и свалки: ситуация в приморском селе возмутила жителей

В Лесозаводском городском округе из 27 автобусов по маршруту работают лишь восемь. Общественный транспорт передвигается по разбитым дорогам, а пасажирам приходится часами ждать автобус на остановках посреди свалок, сообщает PRIMPRESS «Значительно ухудшилось ситуация с свалками, особенно вокруг муниципальных контейнерных площадок.