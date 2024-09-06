Разбитые дороги и свалки: ситуация в приморском селе возмутила жителей

В Лесозаводском городском округе из 27 автобусов по маршруту работают лишь восемь. Общественный транспорт передвигается по разбитым дорогам, а пасажирам приходится часами ждать автобус на остановках посреди свалок, сообщает PRIMPRESS «Значительно ухудшилось ситуация с свалками, особенно вокруг муниципальных контейнерных площадок.
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