Небензя: США, Британия и Бельгия являются соучастниками преступлений Украины

США, Великобритания и Бельгия являются соучастниками преступлений Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном из-за удара ВСУ по Белгороду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии