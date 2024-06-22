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Ищенко одним фактом объяснил, почему в Европе на самом деле верят в нападение России

Ищенко одним фактом объяснил, почему в Европе на самом деле верят в нападение России

Политолог Ростислав Ищенко одним фактом объяснил, почему европейцы верят в военное нападение России. https://listaj.

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Комментарии
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Игорь Ямкач
Заголовок, на одно слово длиннее, чем статья, надо было их местами поменять. (Не надо мне писать, про первоисточник, мое личное мнение, если новость здесь выложили, она должна быть и раскрыта полностью именно здесь, из принципа не полезу в первоисточник.)
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