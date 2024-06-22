Ищенко одним фактом объяснил, почему в Европе на самом деле верят в нападение России

Игорь Ямкач

Заголовок, на одно слово длиннее, чем статья, надо было их местами поменять. (Не надо мне писать, про первоисточник, мое личное мнение, если новость здесь выложили, она должна быть и раскрыта полностью именно здесь, из принципа не полезу в первоисточник.)