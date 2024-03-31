Теракт в Крокусе показал, что англосаксы нащупали слабое место России и можете быть уверены, что давить и бить в точки разлома будут нещадно.
Англосаксы нащупали системное слабое место
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Алексадр Вовк-Михайлов
Хохлы придупредили пиндосов.
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3 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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3 час.
TF
Tatyana Fedotova
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Нужно всем гражданам России любой национальности понять одно:чем быстрее победим, тем быстрее можно будет всё отладить внутри страны. А во время войны не нужно ходить на концерты и массовые сборища, внимательно наблюдать за всем происходящим вокруг, создавать народные дружины, народный фронт должен взять под контроль все учреждения, которые в принципе могут подвергнуться террористическим атакам. Идёт война!!!! Не время развлекаться и быть беспечными. У простых людей нет автомобилей с пуленепробиваемыми стёклами, нет бронежилетов, вооружённой охраны. Но должен постоянно работать инстинкт самосохранения . Входя куда то, нужно сразу подумать как выйти. И помочь выйти другим. На себя рассчитывать. На себя. Так получается.
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2 час.
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