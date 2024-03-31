Англосаксы нащупали системное слабое место

TF

Tatyana Fedotova

Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Нужно всем гражданам России любой национальности понять одно:чем быстрее победим, тем быстрее можно будет всё отладить внутри страны. А во время войны не нужно ходить на концерты и массовые сборища, внимательно наблюдать за всем происходящим вокруг, создавать народные дружины, народный фронт должен взять под контроль все учреждения, которые в принципе могут подвергнуться террористическим атакам. Идёт война!!!! Не время развлекаться и быть беспечными. У простых людей нет автомобилей с пуленепробиваемыми стёклами, нет бронежилетов, вооружённой охраны. Но должен постоянно работать инстинкт самосохранения . Входя куда то, нужно сразу подумать как выйти. И помочь выйти другим. На себя рассчитывать. На себя. Так получается.