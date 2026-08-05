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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл: «Феррари» отлично поработала в этом году – команда действовала смело при разработке болида»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отметил прогресс « Феррари » в нынешнем сезоне и уверенную работу с новым болидом.

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