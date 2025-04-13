В Лихославльском округе вспоминали песни о войне

9 апреля в Калашниковском доме культуры состоялось выступление агитбригады Совета ветеранов Лихославльского округа с литературно-музыкальной программой «И всё о войне», посвящённой 80-летию Великой Победы.
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