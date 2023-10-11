Губернатор Магаданской области отказался принимать релокантов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет "предателей". Он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что релокантам, которые желали Украине победы, по возвращении в Россию обеспечен «Магадан».
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