Губернатор Магаданской области отказался принимать релокантов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Колыма не примет "предателей". Он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что релокантам, которые желали Украине победы, по возвращении в Россию обеспечен «Магадан».