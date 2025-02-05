Жители Украины подвергались «бесчеловечным пыткам и испытаниям» в расположенных на территории страны биолабораториях США, таким образом Владимир Зеленский и экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден превратили украинцев в подопытных животных.
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