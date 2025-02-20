Джарен Джексон стал главным фаворитом на звание лучшего защитника в НБА. Вембаньяма выбыл до конца сезона из-за болезни

Виктор Вембаньяма не сможет претендовать на звание лучшего защитника сезона в НБА-2024/25. Ранее стало известно, что центровой «Сан-Антонио» пропустит остаток сезона из-за тромбоза глубоких вен правого плеча.
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