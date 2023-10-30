Аргентинец Мартинес стал обладателем трофея Льва Яшина по итогам 2023 года

Голкипер английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2022/23 стал обладателем трофея имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии издания France Football.
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