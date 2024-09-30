Цены на нефть тянет вниз смена профиля кризиса на Ближним Востоке

Цены на нефть (в долларах за баррель)завершили неделю на отметках - Brent - около 72, WTI - выше 68 Нефтетрейдеры оценивают ситуация на Ближнем Востоке: Израиль убил лидера Хезболлы Хасана Насраллаха, нанес удар по целям в Йемене, связанным с повстанцами-хуситами Иран пока не спешит с ответными действиями.