Зампред Совбеза России Медведев описал мемом желание Украины попасть в ЕС и НАТО

Киев рискует разделить судьбу Багдада и Дамаска вместо вступления в Европейский союз и НАТО. На это указал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в своем Telegram-канале соответствующий мем.
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