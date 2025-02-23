Юнармейцы Омской области приняли участие в митинге, приуроченном ко Дню защитника Отечества

В рамках мероприятия участники митинга почтили память героев, погибших при выполнении боевых задач в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возложив цветы к Монументу Славы и почтив их память минутой молчания.
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