SUSANIN
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SUSANIN

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До конца 2026 года на улице Пушкинской установят подсветку на обновлённые фасады

До конца 2026 года на улице Пушкинской установят подсветку на обновлённые фасады

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца 2026 года установят подсветку на отреставрированные фасады «сталинок» по улице Пушкинской.

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