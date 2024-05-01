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Пятый канал

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Семерых мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

Семерых мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по ДНР, МВД и Росгвардии провели в Мариуполе и Тельмановском районе совместные мероприятия по выявлению незаконно пребывающих в России иностранцев.

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Комментарии
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Н
Ната
Всего-то семерых?!
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