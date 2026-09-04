Колумбия: Один солдат был убит в результате нападения диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) во время операций по территориальному контролю и обеспечению безопасности возле водохранилища Ла-Сальвахина в муниципалитете Суарес, департамент Каука, поздно вечером.
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