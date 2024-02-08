Вашингтон примет меры после блокировки Конгрессом проекта о границе и помощи ВСУ

Администрация президента Джо Байдена готовится принять автономные меры для сдерживания нелегальной миграции в связи с тем, что законопроект, касающийся южной границы и помощи Украине, был заблокирован Конгрессом.
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