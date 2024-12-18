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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аналитики сделали прогноз по продажам Nintendo Switch 2 — будет абсолютным лидером ...

Аналитики сделали прогноз по продажам Nintendo Switch 2 — будет абсолютным лидером ...

Аналитики сделали прогноз по продажам Nintendo Switch 2 — будет абсолютным лидером консольного рынка в ближайшие годыЧто касается следующих консолей от Sony и Microsoft, то только одна из них станет успешной, считают в DFC Intelligence — третья консоль будет очень сильно отставать от двух других.

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