Steak Lovers
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Steak Lovers

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Вместо надоевших котлет ставим на стол сочный люля-кебаб: продукты те же, но гости в восторге

Вместо надоевших котлет ставим на стол сочный люля-кебаб: продукты те же, но гости в восторге

Фарш принято пускать на котлеты, но готовят их слишком часто и многим они уже надоели. Намного вкуснее будет из тех же продуктов сделать сочнейший люля-кебаб: даже на сковороде его вкус будет не отличим от того, что жарили на мангале.

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