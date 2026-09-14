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Регионы России

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Новак поручил усилить контроль за ценами на мелкооптовые партии топлива

Новак поручил усилить контроль за ценами на мелкооптовые партии топлива

Вице-премьер России Александр Новак провел совещание, на котором рассмотрели текущий баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузку производственной инфраструктуры и текущие запасы топлива.

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