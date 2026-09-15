Движение "Ансар Аллах" выложило большое отчетное видео (почти 27 минут) о боях в провинции Аль-Джауф с силами Президентского Совета, которых поддерживают ВВС Саудовской Аравии.
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