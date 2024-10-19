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Экран 2К 120 Гц, 6000 мАч, 100 Вт, Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, камера Hasselblad нового поколения и защита IP69. OnePlus 13 уже доступен для заказа в Китае

Экран 2К 120 Гц, 6000 мАч, 100 Вт, Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, камера Hasselblad нового поколения и защита IP69. OnePlus 13 уже доступен для заказа в Китае

В Китае открылся предзаказ на новейший флагман OnePlus 13. Аппарат можно забронировать всего за 1 юань, причем это гарантирует ряд бонусов покупателю: два года гарантии на аккумулятор, рассрочку на два года без переплат, повышенную до 1450 юаней (примерно 205 долларов) скидку при trade-in, беспроводные наушники Oppo Enco R3 — бесплатно.

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